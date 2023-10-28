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Під час тривоги на Миколаївщині прогриміли вибухи

28 жовтня 2023 19:37
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Під час тривоги на Миколаївщині прогриміли вибухи
Термінова новина
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В південно-сзідних областях України було оголошено повітряну тривогу. Під час неї було чутно вибухи у Снігурівці Миколаївської області.

Про це повідомив очільник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

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Вибухи на Миколаївщині. Фото: Скриншот

Загроза ракетної небезпеки

Наразі зберігається загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

Тривога
Карта повітряних тривог. Фото: Скриншот

Раніше ми повідомляли, що у низці областей України 27 жовтня було оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про загрозу застосування балістичних ракет. 

Нагадаємо, що протягом минулої доби ворог завдав вісім ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Крім того, потужні вибухи лунали 28 жовтня в Одеській області. Місцеві мешканці почали повідомляти про гучні звуки близько 00:23. Повітряна тривога оголошена в Одеській області. Також небезпечно у Луганській області та Криму. 

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