Під час тривоги на Миколаївщині прогриміли вибухи

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В південно-сзідних областях України було оголошено повітряну тривогу. Під час неї було чутно вибухи у Снігурівці Миколаївської області.

Про це повідомив очільник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

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Вибухи на Миколаївщині. Фото: Скриншот

Загроза ракетної небезпеки

Наразі зберігається загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

Карта повітряних тривог. Фото: Скриншот

Раніше ми повідомляли, що у низці областей України 27 жовтня було оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про загрозу застосування балістичних ракет.

Нагадаємо, що протягом минулої доби ворог завдав вісім ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Крім того, потужні вибухи лунали 28 жовтня в Одеській області. Місцеві мешканці почали повідомляти про гучні звуки близько 00:23. Повітряна тривога оголошена в Одеській області. Також небезпечно у Луганській області та Криму.