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Во время тревоги в Николаевской области прогремели взрывы

28 октября 2023 19:37
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Во время тревоги в Николаевской области прогремели взрывы
Срочная новость
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В южно-восточных областях Украины была объявлена воздушная тревога. Во время нее были слышны взрывы в Снегиревке Николаевской области.

Об этом сообщил глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта.

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Взрывы Николаевской области. Фото: Скриншот

Угроза ракетной опасности

В настоящее время сохраняется угроза применения врагом баллистического вооружения.

Тревога
Карта воздушных тревог. Фото: Скриншот

Ранее мы сообщали, что в ряде областей Украины 27 октября была объявлена воздушная тревога. Сообщается об угрозе применения баллистических ракет.

Напомним, что за прошедшие сутки враг нанес восемь ракетных и 15 авиационных ударов, совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Кроме того, мощные взрывы раздавались 28 октября в Одесской области. Местные жители начали сообщать о громких звуках около 00:23. Воздушная тревога объявлена в Одесской области. Также небезопасно в Луганской области и Крыму.

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