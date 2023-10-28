Во время тревоги в Николаевской области прогремели взрывы
В южно-восточных областях Украины была объявлена воздушная тревога. Во время нее были слышны взрывы в Снегиревке Николаевской области.
Об этом сообщил глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта.
Угроза ракетной опасности
В настоящее время сохраняется угроза применения врагом баллистического вооружения.
Ранее мы сообщали, что в ряде областей Украины 27 октября была объявлена воздушная тревога. Сообщается об угрозе применения баллистических ракет.
Напомним, что за прошедшие сутки враг нанес восемь ракетных и 15 авиационных ударов, совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Кроме того, мощные взрывы раздавались 28 октября в Одесской области. Местные жители начали сообщать о громких звуках около 00:23. Воздушная тревога объявлена в Одесской области. Также небезопасно в Луганской области и Крыму.
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