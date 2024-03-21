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Під Кремінною нацгвардійці підняли державний прапор перед позиціями ворога

21 березня 2024 11:04
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Під Кремінною нацгвардійці підняли державний прапор перед позиціями ворога
Синьо-жовтий прапор у "сірій зоні". Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Військовослужбовці 1-ї бригади оперативного призначення "Буревій" підняли державний прапор у Серебрянському лісництві, що під Кремінною. Стяг було встановлено за 80 метрів від ворожих позицій.

Відео опублікувала пресслужба Національної гвардії в Україні у четвер, 21 березня.

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Державний прапор перед позиціями ворога

"Бійці 4-го батальйону "Хорив" 1-ї Бригади Національної гвардії "Буревій" встановили синьо-жовтий стяг над понівеченим Серебрянським лісом", — говориться у повідомленні. 

Синьо-жовтий прапор був піднятий у "сірій зоні" за 80 метрів від ворожих позицій.

Раніше ми повідомляли, що на Донецькому напрямку українські прикордонники зірвали російський прапор. Українські воїни, ризикуючи своїм життям, дістали ворожий прапор та викинули його.

Третя окрема штурмова бригада підняла прапор України над Андріївкою у Донецькій області. Попри звільнення селище перебуває під постійними обстрілами окупантів.

війна
Нацгвардія
Україна
окупанти
прапор України

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