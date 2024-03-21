Под Кременной нацгвардейцы подняли государственный флаг перед позициями врага

Сине-желтый флаг в "серой зоне". Фото: скриншот

Военнослужащие 1-й бригады оперативного назначения "Буревій" подняли государственный флаг в Серебрянском лесничестве под Кременной. Флаг был установлен в 80 метрах от вражеских позиций.

Видео опубликовала пресс-служба Национальной гвардии в Украине в четверг, 21 марта.

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"Бойцы 4-го батальона "Хорив" 1-й Бригады Национальной гвардии "Буревій" установили сине-желтый флаг над изуродованным Серебрянским лесом", — говорится в сообщении.

Сине-желтый флаг был поднят в "серой зоне" в 80 метрах от вражеских позиций.

Ранее мы сообщали, что на Донецком направлении украинские пограничники сорвали российский флаг. Украинские воины, рискуя своей жизнью, достали вражеский флаг и выбросили его.

Третья отдельная штурмовая бригада подняла флаг Украины над Андреевкой в Донецкой области. Несмотря на освобождение, поселок находится под постоянными обстрелами оккупантов.