У Мирнограді, до якого впритул наближається ворог, купили загороджувальні піраміди

Загороджувальні піраміди. Ілюстративне фото: freeradio

У Мирнограді на Донеччині закупили "зуби дракона" за понад 32 мільйони гривень. Для тероборони влада міста замовила загороджувальні піраміди типу "ПЗ-1". Замовлення віддали підприємству з Харкова.

Про це повідомляє видання "Вільне радіо".

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"Зуби дракона" на 32 млн гривень

Як стало відомо з сайту публічних закупівель Prozorro, послугу замовив виконавчий комітет Мирноградської міської ради. Посадовці вже закупили загороджувальні піраміди типу "ПЗ-1". Споруди призначені для перешкоджання просуванню танкових та моторизованих формувань противника.

"У зв’язку зі складною безпековою ситуацією у громаді, існує потреба у закупівлі елементів інженерних споруд та матеріалів. Таким чином можливо провести невідкладні заходи з облаштування та поліпшення оборонних позицій у Мирноградській громаді", — йдеться у пояснювальній записці.

Наразі закупили вже 20 тисяч "зубів дракона". Вартість однієї піраміди — близько 1 600 гривень, а загалом усе коштує 32 мільйони 400 тисяч гривень. До цієї суми ввійшли залишкові у бюджеті Мирноградської громади 57 тисяч гривень. Їх перерозподіл погодили в ОВА.

Харківська компанія ТОВ "АСКБ" зобов’язалася доставити піраміди у Мирноград до 31 грудня 2024 року.

Відстань від Мирнограду до лінії фронту. Фото: скриншот

Компанія ТОВ "АСКБ"

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ "АСКБ" зареєстрували понад 8 років тому у Харкові. Компанія має статутний капітал у тисячу гривень.

Основна діяльність компанії — гуртова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Також вони займаються виробництвом інших машин та устаткуванням спеціального призначення.