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Під Мирноградом точаться бої, а загородження за 32 млн гривень мають доставити тільки до кінця року

16 серпня 2024 18:08
Галина Шподарева - редактор
У Мирнограді, до якого впритул наближається ворог, купили загороджувальні піраміди
Загороджувальні піраміди. Ілюстративне фото: freeradio
Галина Шподарева - редактор

У Мирнограді на Донеччині закупили "зуби дракона" за понад 32 мільйони гривень. Для тероборони влада міста замовила загороджувальні піраміди типу "ПЗ-1". Замовлення віддали підприємству з Харкова. 

Про це повідомляє видання "Вільне радіо".

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Мирноград купує загороджувальні піраміди. Фото: скриншот

"Зуби дракона" на 32 млн гривень

Як стало відомо з сайту публічних закупівель Prozorro, послугу замовив виконавчий комітет Мирноградської міської ради. Посадовці вже закупили загороджувальні піраміди типу "ПЗ-1". Споруди призначені для перешкоджання просуванню танкових та моторизованих формувань противника. 

"У зв’язку зі складною безпековою ситуацією у громаді, існує потреба у закупівлі елементів інженерних споруд та матеріалів. Таким чином можливо провести невідкладні заходи з облаштування та поліпшення оборонних позицій у Мирноградській громаді", — йдеться у пояснювальній записці.  

Наразі закупили вже 20 тисяч "зубів дракона". Вартість однієї піраміди — близько 1 600 гривень, а загалом усе коштує 32 мільйони 400 тисяч гривень. До цієї суми ввійшли залишкові у бюджеті Мирноградської громади 57 тисяч гривень. Їх перерозподіл погодили в ОВА. 

Харківська компанія ТОВ "АСКБ" зобов’язалася доставити піраміди у Мирноград до 31 грудня 2024 року

Під Мирноградом точаться бої, а загородження за 32 млн гривень мають доставити тільки до кінця року - фото 2
Відстань від Мирнограду до лінії фронту. Фото: скриншот

Компанія ТОВ "АСКБ"

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ "АСКБ" зареєстрували понад 8 років тому у Харкові. Компанія має статутний капітал у тисячу гривень. 

Основна діяльність компанії — гуртова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Також вони займаються виробництвом інших машин та устаткуванням спеціального призначення. 

Під Мирноградом точаться бої, а загородження за 32 млн гривень мають доставити тільки до кінця року - фото 3
Відомості про ТОВ "АСКБ". Фото: скриншот

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