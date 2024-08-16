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Росіяни впритул підішли до Мирнограда — влада міста закликає до евакуації

16 серпня 2024 17:48
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Окупанти підійшли до ще одного міста на Донеччині — подробиці
Евакуація цивільних. Ілюстративне фото: УНІАН
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Російська армія та бойовики "ДНР" підійшли на відстань у шість кілометрів до Мирнограда Донецької області. У місті залишаються ще приблизно 20 тисяч людей. 

Про це повідомив мер міста Юрій Третяк в етері Радіо Свобода у п'ятницю, 16 серпня.

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За його словами, ситуація у місті напружено-стабільна, бо ворог потроху просувається.

"Зараз лінія бойового зіткнення — за шість кілометрів від Мирнограда. Люди виїжджають, але не так швидко, жваво, як того потребує ситуація. В першу чергу намагаємося організувати евакуацію дітей і людей похилого віку, яким важко самим себе обслуговувати, в яких є проблеми з пересуванням. Багато людей виїжджають самі все ж таки. Тому що постійно чути вибухи, постійно артилерійські обстріли, чути навіть на околицях громади", — розповів Третяк.

Мер зазначив, що усіх містян  планують вивезти до кінця серпня. Також він додав, що у Покровську людей також вмовляють виїжджати. Працівники мерії телефонують людям з закликами до евакуації, а також разом із поліцією та ДСНС обходять помешкання містян.

"Є люди, які відмовляються будь-що виїжджати. Їх небагато, але бувають такі випадки, коли батьки телефоном кажуть, що діти вже виїхали, а ми з’ясовуємо, що вони ще в громаді перебувають", — додав Третяк.

Зазначимо, раніше про евакуацію з Покровська заявив мер міста Сергій Добряк. Таким чином, всі, хто хоче евакуюватися, можуть звернутися за телефонами:

  • контактний центр Покровської МВА: 0-800-300-101;
  • волонтери БФ "Схід SOS": евакуація з дітьми, тяжкохворими та маломобільними особами із розселенням, з домашніми улюбленцями: 0-800-332-614 з понеділка по суботу з 08.00 до 18.00;
  • волонтери ГО "Проліска" для супроводу тяжкохворих з медичним персоналом: 093-202-22-32 та 096-404-10-34.

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