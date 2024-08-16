Оккупанты подошли к еще одному городу в Донецкой области — подробности

Эвакуация гражданских. Иллюстративное фото: УНИАН

Российская армия и боевики "ДНР" подошли на расстояние шести километров к Мирнограду Донецкой области. В городе остаются еще около 20 тысяч человек.

Об этом сообщил мэр города Юрий Третьяк в эфире Радио Свобода в пятницу, 16 августа.

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По его словам, ситуация в городе напряженно-стабильна, потому что враг понемногу продвигается.

"Сейчас линия боевого столкновения — в шести километрах от Мирнограда. Люди выезжают, но не так быстро, живо, как в этом нуждается ситуация. В первую очередь пытаемся организовать эвакуацию детей и пожилых людей, которым трудно самим себя обслуживать, у которых есть проблемы с передвижением. Многие люди выезжают сами все-таки. Потому что постоянно слышны взрывы, постоянно артиллерийские обстрелы, слышно даже на окраинах громады", — сказал Третьяк.

Мэр отметил, что всех горожан планируют вывезти до конца августа. Также он добавил, что в Покровске людей также уговаривают выезжать. Сотрудники мэрии звонят людям с призывами к эвакуации, а также вместе с полицией и ГСЧС обходят жилье горожан.

"Есть люди, которые отказываются во что бы то ни стало выезжать. Их немного, но бывают такие случаи, когда родители по телефону говорят, что дети уже уехали, а мы выясняем, что они еще в громаде находятся", — добавил Третяк.

Отметим, ранее об эвакуации из Покровска заявил мэр города Сергей Добряк. Таким образом, все, кто хочет эвакуироваться, могут обратиться по телефонам: