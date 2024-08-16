В Мирнограде, к которому вплотную приближается враг, купили заградительные пирамиды

Под Мирноградом идут бои, а заграждения за 32 млн гривен должны доставить только до конца года
В Мирнограде Донецкой области закупили "зубы дракона" за более чем 32 миллионов гривен. Для терробороны власти города заказали заградительные пирамиды типа "ПО-1". Заказ отдали предприятию из Харькова.
Об этом сообщает издание "Вільне радіо".
"Зубы дракона" за 32 млн гривен
Как стало известно с сайта публичных закупок Prozorro, услугу заказал исполнительный комитет Мирноградского городского совета. Чиновники уже закупили заградительные пирамиды типа "ПО-1". Сооружения предназначены для препятствования продвижению танковых и моторизованных формирований противника.
"В связи со сложной ситуацией безопасности в общине, существует потребность в закупке элементов инженерных сооружений и материалов. Таким образом возможно провести неотложные мероприятия по обустройству и улучшению оборонных позиций в Мирноградской громаде", — говорится в пояснительной записке.
В настоящее время закупили уже 20 тысяч "зубов дракона". Стоимость одной пирамиды — около 1 600 гривен, а всего стоит 32 миллиона 400 тысяч гривен. В эту сумму вошли остаточные в бюджете Мирноградской громады 57 тысяч гривен. Их перераспределение было согласовано в ОВА.
Харьковская компания ООО "АСКБ" обязалась доставить пирамиды в Мирноград до 31 декабря 2024 года.
Компания ООО "АСУБ"
Согласно данным аналитической системы YouControl, ООО "АСКБ" зарегистрировали более 8 лет назад в Харькове. Компания имеет уставный капитал в тысячу гривен.
Основная деятельность компании — оптовая торговля древесиной, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Также они занимаются производством других машин и специального назначения.
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