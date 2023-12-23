Під постійним вогнем ворога — скільки людей перебувають у знищеній Авдіївці

Наслідки атаки РФ по Авдіївці. Фото: Олександр Тарнавський

У знищеній російськими окупантами Авдіївці на сьогодні перебуває понад 1300 жителів. Їм доводиться жити у підвалах, ходити по воду до "Пунктів незламності", які облаштовані багатоповерхівками. Водночас росіяни продовжують невпинно гатити по місту.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

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Один з волонтерів розповів про ситуацію в Авдіївці. За його словами, допомога з гуманітарною допомогою туди доїжджає дедалі рідше, при цьому, що містяни тримаються лише, зокрема, завдяки їй. Тепер для них приїзд волонтерів — новорічне диво.

Одним з них — Євген Тузов, родом з Маріуполя, до Авдіївки їхав з Дніпра. Він каже, що допомога авдіївцям нині життєво необхідна.

Під час останньої поїздки волонтерів до "Пункту незламності" доправили пораненого чоловіка. Вивезти його з-під обстрілів було вкрай складно.

"Цю людину поранило вранці, йому там посікло стопу і верхню частину стегна, та ми допомагали його евакуювати до нормального шпиталю, щоб йому там надали допомогу", — каже волонтер Євген Тузов.

Нагадаємо, наближається до завершення 667 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї війни та використовує тактику терору. Загарбники здійснюють обстріли як військових, так і цивільних об’єктів.