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Под постоянным огнем врага — сколько людей находятся в уничтоженной Авдеевке

23 декабря 2023 05:40
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Под постоянным огнем врага — сколько людей находятся в уничтоженной Авдеевке
Последствия атаки РФ по Авдеевке Фото: Александр Тарнавский
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В уничтоженной российскими оккупантами Авдеевке на сегодняшний день находится более 1300 жителей. Им приходится жить в подвалах, ходить за водой в "Пункты несокрушимости", которые обустроены многоэтажками. В то же время россияне продолжают неустанно гатить по городу.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анастасии Неверной.

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Один из волонтеров рассказал о ситуации в Авдеевке. По его словам, помощь с гуманитарной помощью туда доезжает все реже, при этом, что горожане держатся только, в частности, благодаря ей. Теперь для них приезд волонтеров — новогоднее чудо.

Одним из них Евгений Тузов, родом из Мариуполя, в Авдеевку ехал из Днепра. Он говорит, что помощь авдеевцам сейчас жизненно необходима.

Во время последней поездки волонтеров в "Пункт несокрушимости" доставили раненого мужчину. Вывезти его из-под обстрелов было очень сложно.

"Этого человека ранило утром, ему там порубило стопу и верхнюю часть бедра, и мы помогали его эвакуировать в нормальный госпиталь, чтобы ему там оказали помощь" , — говорит волонтер Евгений Тузов.

Напомним, близится к завершению 667 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Враг продолжает игнорировать законы и обычаи войны и использует тактику террора. Захватчики совершают обстрелы как военных, так и гражданских объектов.

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