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Підліток, якого РФ депортувала з Маріуполя й вручила повістку, виїхав до Білорусі

19 листопада 2023 13:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Підліток, якого РФ депортувала з Маріуполя й вручила повістку, виїхав до Білорусі
17-річний Богдан Єрмохін з сестрою в Білорусі. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

17-річний Богдан Єрмохін, якого на початку повномасштабного вторгнення окупанти депортували з Маріуполя до РФ, виїхав до Білорусі. Звідти він має дістатися в Україну.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Фото, на якому Богдан разом з сестрою, яка є його законною опікункою, опублікувала уповноважена при президенті РФ з прав дитини Марія Львової-Бєлова. 

За її словами, Єрмохін вилетів до Мінська ввечері 18 листопада.

Раніше підліток записав звернення до Президента України Володимира Зеленського з проханням допомогти йому повернутися в Україну. Після цього Львова-Бєлова заявила, що повернення Єрмохіна в Україну погоджено.

Напередодні цього вона наголошувала, що хлопець нібито не планував їхати з Росії до повноліття, а російське громадянство отримав добровільно. Зараз вона каже, що його "думка змінилася".

Нагадаємо, що Уповноважений з прав людини України Дмитро Лубінець опублікував заяву Єрмохіна, в якій він відмовляється від квартири в Росії, яку йому запропонували, як сироті.

"Офіційно підтверджую, що є домовленості про повернення Богдана в Україну та його возз'єднання із сестрою. Прошу всіх заспокоїтись, а головне не поширювати неперевірену інформацію. Адже така публічність шкодить процесам повернення", — написав Лубінець.

Також відомо, що у березні 2023 року Єрмохін намагався втекти з Росії до України, проте російські силовики зупинили його поблизу білорусько-українського кордону.

Раніше ми писали, що у Росії незаконно депортований з Маріуполя 17-річний Богдан Єрмохін отримав повістку. 19 листопада йому виповниться 18 років.

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