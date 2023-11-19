Підліток, якого РФ депортувала з Маріуполя й вручила повістку, виїхав до Білорусі
17-річний Богдан Єрмохін, якого на початку повномасштабного вторгнення окупанти депортували з Маріуполя до РФ, виїхав до Білорусі. Звідти він має дістатися в Україну.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Підліток з Маріуполя, якому вручили повістку у РФ, повернеться в Україну
Фото, на якому Богдан разом з сестрою, яка є його законною опікункою, опублікувала уповноважена при президенті РФ з прав дитини Марія Львової-Бєлова.
За її словами, Єрмохін вилетів до Мінська ввечері 18 листопада.
Раніше підліток записав звернення до Президента України Володимира Зеленського з проханням допомогти йому повернутися в Україну. Після цього Львова-Бєлова заявила, що повернення Єрмохіна в Україну погоджено.
Напередодні цього вона наголошувала, що хлопець нібито не планував їхати з Росії до повноліття, а російське громадянство отримав добровільно. Зараз вона каже, що його "думка змінилася".
Нагадаємо, що Уповноважений з прав людини України Дмитро Лубінець опублікував заяву Єрмохіна, в якій він відмовляється від квартири в Росії, яку йому запропонували, як сироті.
"Офіційно підтверджую, що є домовленості про повернення Богдана в Україну та його возз'єднання із сестрою. Прошу всіх заспокоїтись, а головне не поширювати неперевірену інформацію. Адже така публічність шкодить процесам повернення", — написав Лубінець.
Також відомо, що у березні 2023 року Єрмохін намагався втекти з Росії до України, проте російські силовики зупинили його поблизу білорусько-українського кордону.
Раніше ми писали, що у Росії незаконно депортований з Маріуполя 17-річний Богдан Єрмохін отримав повістку. 19 листопада йому виповниться 18 років.
Читайте Новини.LIVE!