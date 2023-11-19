Подросток, которого РФ депортировала из Мариуполя и вручила повестку, выехал в Беларусь

17-летний Богдан Ермохин с сестрой в Беларуси. Фото: росСМИ

17-летний Богдан Ермохин, которого в начале полномасштабного вторжения оккупанты депортировали из Мариуполя в РФ, выехал в Беларусь. Оттуда он будет ехать в Украину.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Фото, на котором Богдан вместе с сестрой, которая является его законным опекуном, опубликовала уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По ее словам, Ермохин вылетел в Минск вечером 18 ноября.

Ранее подросток записал обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь ему вернуться в Украину. После этого Львова-Белова заявила, что возвращение Ермохина в Украину согласовано.

В преддверии этого она отмечала, что парень якобы не планировал уезжать из России до совершеннолетия, а российское гражданство получил добровольно. Сейчас она говорит, что его "мнение изменилось".

Напомним, что Уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец опубликовал заявление Ермохина, в котором он отказывается от квартиры в России, которую ему предложили как сироте.

"Официально подтверждаю, что есть договоренности о возвращении Богдана в Украину и его воссоединении с сестрой. Прошу всех успокоиться, а главное не распространять непроверенную информацию. Ведь такая публичность вредит процессам возвращения", — написал Лубинец.

Также известно, что в марте 2023 года Ермохин пытался бежать из России в Украину, однако российские силовики остановили его вблизи белорусско-украинской границы.

Ранее мы писали, что в России незаконно депортированный из Мариуполя 17-летний Богдан Ермохин получил повестку. 19 ноября ему исполнится 18 лет.