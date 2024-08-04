Російський моряк "Гога" підпалив корабель і перейшов на бік України

Російський моряк "Гога" на пресконференції. Фото: Укрінформ

Російський моряк "Гога" розповів, як у квітні підпалив корабель "Серпухів", на якому проходив військову службу на посаді старшого радіотелеграфіста. Після цього вчинку він перейшов на бік України.

Про це сам "Гога" розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

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Російський моряк перейшов на бік України

"Я подзвонив командиру бойової частини, а вони в морі якраз були. Я кажу: "Ви ж з моря, втомилися, відпочивайте, а я заступлю!" І я сам залишився на кораблі на добу. І все... Підпалив — і пішов з корабля", — розповів військовий.

Після цієї диверсії Головне управління розвідки України спільно з Легіоном "Свобода Росії" допомогли моряку втекти з території Російської Федерації.

"Гога" розповів, що із самого початку був проти вторгнення в Україну. За це у нього забрали допуск до зброї, перестали ставити на вахту і готували до відправлення на війну.

Що планує робити далі

"Я є етнічним українцем, хоч і не народився тут, ніколи не жив. Для мене воювати проти України було неприйнятним. Тут також мої родичі, я тепер буду їх захищати", — розповів "Гога".

Він додав, що попереду в нього щонайменше місяць військової підготовки, після чого вирушить на фронт для виконання бойових завдань.