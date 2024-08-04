Российский моряк "Гога" поджег корабль и перешел на сторону Украины

Российский моряк "Гога" на пресс-конференции. Фото: Укринформ

Российский моряк "Гога" рассказал, как в апреле поджег корабль "Серпухов", на котором проходил военную службу в должности старшего радиотелеграфиста. После этого поступка он перешел на сторону Украины.

Об этом сам "Гога" рассказал в интервью Радио Свобода.

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Российский моряк перешел на сторону Украины

"Я позвонил командиру боевой части, а они в море как раз были. Я говорю: «Вы же с моря, устали, отдыхайте, а я заступлю!" И я сам остался на корабле на сутки. И все... Поджег — и ушел с корабля", — рассказал военный.

После этой диверсии Главное управление разведки Украины совместно с Легионом "Свобода России" помогло моряку сбежать с территории Российской Федерации.

"Гога" рассказал, что изначально был против вторжения в Украину. За это у него забрали допуск к оружию, перестали ставить на вахту и готовили к отправке на войну.

Что планирует делать дальше

"Я являюсь этническим украинцем, хотя и не родился здесь, никогда не жил. Для меня воевать против Украины было неприемлемым. Здесь также мои родственники, я теперь буду их защищать", — рассказал "Гога".

Он добавил, что впереди у него минимум месяц военной подготовки, после чего отправится на фронт для выполнения боевых задач.