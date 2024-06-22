Вибухи у Стрию на Львівщині 22 червня

Пожежа і дим після вибуху. Фото ілюстративне: скриншот відео

Під ранок 22 червня у Стрию Львівської області пролунали вибухи. У місцевих пабліках пишуть, що після цього у місті почалися перебої з енергопостачанням.

Вибухи у Стрию вночі 22 червня

Місцеві телеграм-канали повідомили про ракетну атаку у Стрию близько 04:40, а потім — про проблеми зі світлом.

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Скриншот Telegram/Труха/Львів

О 05:19 глава Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що Росія атакувала об’єкт критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Попередньо, постраждалих нема.

Скриншот Telegram/Максим Козицький

Нагадаємо, вночі, 22 червня, вибухи також чули жителі Івано-Франківської області. Ймовірно, це була робота ППО. Також про серію вибухів повідомляли жителі Луцька Волинської області.