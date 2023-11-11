Після вибуху в Мелітополі перекрили рух між заводами, які РФ перетворила на військові бази

Вибух у Мелітополі. Архівне фото: twitter.com/brewerov

Сьогодні, 11 листопада, в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав потужний вибух. Після нього загарбники перекрили рух між заводами, які вони перетворили на військові бази.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Вибух у Мелітополі

"Наразі мешканці повідомляють про перекриття руху транспорту між заводами "Рефма" та "Агат", які ворог перетворив на військові бази", — розповів Федоров.

За його словами, після вибуху, який чуло все місто, Мелітополем на шаленій швидкості їздять авто силовиків.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про підозру власнику будівельного холдингу у тимчасово окупованій частині Запоріжжя, який виготовляв для росіян фортифікаційні споруди та ремонтував автошляхи. Наразі він переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині на півдні України.

Також ми писали, що окупанти у Мелітополі планують влаштувати судилище над адміністраторами українських Telegram-каналів "РІА — Мелітополь" і "Мелітополь — це Україна". Їм закидають тероризм.

Додамо, протягом останньої доби авіація Сил оборони виконала 11 нальотів на місця скупчення особового складу, зброї та військової техніки ворожих сил. Крім того, ракетні підрозділи вразили вісім артилерійських установок, командний пункт, чотири зони концентрації особового складу, озброєнь та військової техніки, а також засіб ППО, склад боєприпасів та чотири станції радіоелектронної боротьби противника.