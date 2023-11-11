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После взрыва в Мелитополе перекрыли движение между заводами, которые РФ превратила в военные базы

11 ноября 2023 20:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
После взрыва в Мелитополе перекрыли движение между заводами, которые РФ превратила в военные базы
Взрыв в Мелитополе. Архивное фото: twitter.com/brewerov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 11 ноября, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздался мощный взрыв. После него захватчики перекрыли движение между заводами, которые они превратили в военные базы.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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"В настоящее время жители сообщают о перекрытии движения транспорта между заводами "Рефма" и "Агат", которые враг превратил в военные базы", — рассказал Федоров.

По его словам, после взрыва, который слышал весь город, по Мелитополю на бешеной скорости ездят авто силовиков.

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Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении владельцу строительного холдинга во временно оккупированной части Запорожья, который производил для россиян фортификационные сооружения и ремонтировал автодороги. Пока он скрывается от правосудия на временно оккупированной части на юге Украины.

Также мы писали, что оккупанты в Мелитополе планируют устроить судилище над администраторами украинских Telegram-каналов "РИА — Мелитополь" и "Мелитополь — это Украина". Их обвиняют в терроризме.

Добавим, в течение последних суток авиация Сил обороны совершила 11 налетов на места скопления личного состава, оружия и военной техники вражеских сил. Кроме того, ракетные подразделения поразили восемь артиллерийских установок, командный пункт, четыре зоны концентрации личного состава, вооружений и военной техники, средство ПВО, склад боеприпасов и четыре станции радиоэлектронной борьбы противника.

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