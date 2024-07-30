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Пів України атакують ракети — ПС зробили важливе попередження

30 липня 2024 23:01
оновлено: 23:36
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога в Україні ввечері 30 липня — ракети над областями
Запуск ракети в небо. Фото: Flickr
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 30 липня охопила половину території країни. "Почервоніли" також Київ та область, Черкаська, Полтавська, Кіровоградська, Сумська та інші. Мешканців попереджають про загрозу балістики.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога зараз 30 липня

Українські військові повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.

Повітряна тривога ввечері 30 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Також оголошено загрозу ударних безпілотників, які наразі виявили в Чернігівській та Сумській областях, також є групи дронів у Миколаївській області.

Російська атака на Україну 30 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Крім того, бійці попереджають про пуски керованих авіабомб в Донецькій області.

Чому оголошено тривогу ввечері 30 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі карта повітряної тривоги на вигляд така:

Ворожий обстріл України ввечері 30 липня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:25. Військові попереджають про швидкісну ціль у бік Полтавської області. Крім того, подають оновлену інформацію щодо польоту безпілотників:

  • у Чернігівській області — курс північно-західний;
  • у Шосткинському районі Сумської області — курс на південь.
  • з Полтавської на Черкаську та Харківську області.
  • з Харківської області у бік Полтавської.
  • у Миколаївській області у Вознесенському районі.
В яких областях повітряна тривога 30 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 23:35. Повітряні сили повідомляють про рух "шахедів" у бік Миргорода Полтавської області та в бік Черкас з північного сходу.

Повітряна тривога в Україні 30 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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