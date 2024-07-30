Повітряна тривога в Україні ввечері 30 липня — ракети над областями

Пів України атакують ракети — ПС зробили важливе попередження
Повітряна тривога в Україні зараз 30 липня охопила половину території країни. "Почервоніли" також Київ та область, Черкаська, Полтавська, Кіровоградська, Сумська та інші. Мешканців попереджають про загрозу балістики.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
Повітряна тривога зараз 30 липня
Українські військові повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.
Також оголошено загрозу ударних безпілотників, які наразі виявили в Чернігівській та Сумській областях, також є групи дронів у Миколаївській області.
Крім того, бійці попереджають про пуски керованих авіабомб в Донецькій області.
Наразі карта повітряної тривоги на вигляд така:
Оновлено 23:25. Військові попереджають про швидкісну ціль у бік Полтавської області. Крім того, подають оновлену інформацію щодо польоту безпілотників:
- у Чернігівській області — курс північно-західний;
- у Шосткинському районі Сумської області — курс на південь.
- з Полтавської на Черкаську та Харківську області.
- з Харківської області у бік Полтавської.
- у Миколаївській області у Вознесенському районі.
Оновлено 23:35. Повітряні сили повідомляють про рух "шахедів" у бік Миргорода Полтавської області та в бік Черкас з північного сходу.
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