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Пол-Украины атакуют ракеты — ВС сделали важное предупреждение

30 июля 2024 23:01
обновлено: 23:36
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога в Украине вечером 30 июля - ракеты над областями
Запуск ракеты в небо. Фото: Flickr
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине 30 июля охватила половину территории страны. "Покраснели" также Киев и область, Черкасская, Полтавская, Кировоградская, Сумская и другие. Жителей предупреждают об угрозе баллистики.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Украинские военные сообщают об угрозе применения баллистического вооружения с севера.

Воздушная тревога вечером 30 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Также объявлена угроза ударных беспилотников, обнаруженных в Черниговской и Сумской областях, также есть группы дронов в Николаевской области.

Российская атака на Украину 30 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Кроме того, бойцы предупреждают о пусках управляемых авиабомб в Донецкой области.

Почему объявлена тревога вечером 30 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Карта воздушной тревоги на вид такова:

Вражеский обстрел Украины вечером 30 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:25. Военные предупреждают о скоростной цели в сторону Полтавской области. Кроме того, подают обновленную информацию о полете беспилотников:

  • в Черниговской области – курс северо-западный;
  • в Шосткинском районе Сумской области - курс на юг.
  • из Полтавской в Черкасскую и Харьковскую области.
  • из Харьковской области в сторону Полтавской области.
  • в Николаевской области Вознесенском районе.
В каких областях воздушная тревога 30 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 23:35. Воздушные силы сообщают о движении "шахедов" в сторону Миргорода Полтавской области и в сторону Черкасс с северо-востока.

Воздушная тревога в Украине 30 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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