Воздушная тревога в Украине вечером 30 июля - ракеты над областями

Пол-Украины атакуют ракеты — ВС сделали важное предупреждение
Воздушная тревога в Украине 30 июля охватила половину территории страны. "Покраснели" также Киев и область, Черкасская, Полтавская, Кировоградская, Сумская и другие. Жителей предупреждают об угрозе баллистики.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Воздушная тревога сейчас 30 июля
Украинские военные сообщают об угрозе применения баллистического вооружения с севера.
Также объявлена угроза ударных беспилотников, обнаруженных в Черниговской и Сумской областях, также есть группы дронов в Николаевской области.
Кроме того, бойцы предупреждают о пусках управляемых авиабомб в Донецкой области.
Карта воздушной тревоги на вид такова:
Обновлено 23:25. Военные предупреждают о скоростной цели в сторону Полтавской области. Кроме того, подают обновленную информацию о полете беспилотников:
- в Черниговской области – курс северо-западный;
- в Шосткинском районе Сумской области - курс на юг.
- из Полтавской в Черкасскую и Харьковскую области.
- из Харьковской области в сторону Полтавской области.
- в Николаевской области Вознесенском районе.
Обновлено 23:35. Воздушные силы сообщают о движении "шахедов" в сторону Миргорода Полтавской области и в сторону Черкасс с северо-востока.
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