Воздушная тревога в Украине вечером 30 июля - ракеты над областями

Запуск ракеты в небо. Фото: Flickr

Воздушная тревога в Украине 30 июля охватила половину территории страны. "Покраснели" также Киев и область, Черкасская, Полтавская, Кировоградская, Сумская и другие. Жителей предупреждают об угрозе баллистики.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Читайте также:

Воздушная тревога сейчас 30 июля

Украинские военные сообщают об угрозе применения баллистического вооружения с севера.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Также объявлена угроза ударных беспилотников, обнаруженных в Черниговской и Сумской областях, также есть группы дронов в Николаевской области.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Кроме того, бойцы предупреждают о пусках управляемых авиабомб в Донецкой области.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Карта воздушной тревоги на вид такова:

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:25. Военные предупреждают о скоростной цели в сторону Полтавской области. Кроме того, подают обновленную информацию о полете беспилотников:

в Черниговской области – курс северо-западный;

в Шосткинском районе Сумской области - курс на юг.

из Полтавской в Черкасскую и Харьковскую области.

из Харьковской области в сторону Полтавской области.

в Николаевской области Вознесенском районе.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 23:35. Воздушные силы сообщают о движении "шахедов" в сторону Миргорода Полтавской области и в сторону Черкасс с северо-востока.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Новость дополняется...