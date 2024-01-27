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Північна Корея планує виготовляти балістичні ракети дальньої дії, — Кірбі

27 січня 2024 09:34
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Північна Корея планує виготовляти балістичні ракети дальньої дії, — Кірбі
Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Фото: REUTERS/Leah Millis
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Північна Корея намагається створити балістичні ракети, які матимуть дальній радіус дії. Таким чином країна і далі продовжуватиме розвивати передові можливості у військовій галузі.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу.

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За його словами, розвідка США стверджує, що КНДР розвиває всі можливості в галузі військового виробництва, серед якого і виготовлення балістичних ракет дального радіусу дії.

Кірбі наголосив, що Сполучені Штати Америки працюють на тим, аби забезпечити захистом своїх партнерів в регіоні, серед яких Японія та Південна Корея. 

"Ми робитимемо те, що маємо робити, щоби бути певними, що можемо захистити Сполучені Штати, захистити наших союзників і партнерів", — запевнив представник Білого дому. 

Нагадаємо, раніше в мережі показали уламки збитої балістичної ракети, яка атакувала Київ. Судячи з опублікованих фото, вона могла належати Північній Кореї, яка передала їх Росії.

Своєю чергою Велика Британія передала фахівцям Організації об'єднаних націй супутникові фотографії, на яких містяться докази постачання вантажів із Північної Кореї до Російської Федерації. У зв'язку з цим Лондон ініціює офіційне розслідування торгівлі зброєю всупереч міжнародним санкціям.

США
зброя
КНДР
Кім Чен Ин
Джон Кірби
ракети
ракетний удар

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