Росія атакувала Київ ракетами з КНДР — уламки ідентифікували

Уламок збитої ракети. Фото: Defence Express

В мережі показали уламки збитої балістичної ракети, яка атакувала Київ. Судячи з опублікованих фото, вона могла належати Північній Кореї, яка передала їх Росії.

Про це повідомляє портал Defense Express.

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На опублікованих виданням фото великого за розмірами уламка корпусу ракети, на ній було нетипове для РФ маркування, яке окупанти намагалися затерти.

Уламок збитої ракети. Джерело: Defence Express

Журналісти додають, що великі серійні номери на ракетні корпуси зазвичай наносить тільки Північна Корея. І нанесення таких довгих чисел, ймовірно, свідчить про наміри Пхеньяна зробити ілюзію щодо того, що КНДР має величезну кількість таких ракет, тоді як Росія на свої ракети не наносить таким чином серійні номери.

Запуск ракети KN-23. Джерело: RCNA

За попередніми даними спеціалістів видання, уламки можуть належати ракеті KN-23, або її модифікованій версії KN-24, яка має схожість з російським ОТРК "Іскандер". Але як зазначили, точний тип вказати не можна, як це було з ударом північнокорейської ракети по Харкову. Ситуацію додатково ускладнює й те, що обидва типи ймовірних ракет ніколи не виїжджали за межі КНДР, крім їхніх випробувань у Японському морі.

Нагадаємо, що раніше експерти з британської організації Conflict Armament Research (CAR) виявили на рештках однієї з балістичних ракет, запущених Росією у напрямку України, ручний корейський символ. Аналіз деталей боєприпасу вказує на те, що таку ракету могли виготовити в Північній Кореї.

Перед цим Сполучене Королівство передало фахівцям Організації об'єднаних націй супутникові фотографії, на яких містяться докази постачання вантажів із Північної Кореї до Російської Федерації. У зв'язку з цим Лондон ініціює офіційне розслідування торгівлі зброєю всупереч міжнародним санкціям.