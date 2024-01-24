Росія отримує від КНДР ракети — Британія знайшла новий доказ

Ракети для Росії. Фото: en.wikipedia.org

Експерти з британської організації Conflict Armament Research (CAR) виявили на останках однієї з балістичних ракет, запущених Росією у напрямку України, ручний корейський символ. Аналіз деталей боєприпасу вказує на те, що таких ракет могла бути виготовлена в Північній Кореї.

Про це повідомляє Yonhap.

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Повідомляється, що під час вивчення уламків балістичної ракети, яку Росія застосувала проти Харкова, фахівці CAR звернули увагу на барометр, на якому була наклейка з корейським символом ㅈ, написаним від руки.

Хоча інші частини ракети не містили корейських символів, аналіз додаткових деталей, таких як деталі реактивної лопатки, розташування болтів навколо детонатора і номер 112, що повторюється, дозволив експертам CAR припустити, що ракета могла бути виготовлена в Північній Кореї.

Деталь ракети. Фото: Yonhap

Британці стверджують, що номер 112, який повторювався на різних частинах ракети, може вказувати або на лютневий завод у Північній Кореї, де виробляються такі ракети, або на 2023 за північнокорейським календарем чучхе.

Деталь ракети. Фото: Yonhap

У CAR також наголосили, що використання Росією таких ракет демонструє її рішучість продовжувати військові дії в Україні, навіть якщо це призведе до порушення міжнародних режимів нерозповсюдження.

Нагадаємо, що Росія в атаках під час новорічних свят застосувала північнокорейські ракети проти України. У Великій Британії засудили такі дії Російської Федерації і заявили, що це "симптом її ізоляції на світовій арені та ознака її розпачу".

Також ми писали, що Північна Корея поставила Росії понад тисячу контейнерів із технікою та боєприпасами. В обмін на це Пхеньян очікує від Москви передових військових технологій, обладнання для виробництва балістичних ракет і не лише.