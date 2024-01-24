Россия получает от КНДР ракеты — Британия нашла новое доказательство

Ракеты для России. Фото: en.wikipedia.org

Эксперты из британской организации Conflict Armament Research (CAR) обнаружили на останках одной из баллистических ракет, запущенных Россией в направлении Украины, ручной корейский символ. Анализ деталей боеприпаса указывает на то, что такая ракета могла быть изготовлена в Северной Корее.

Об этом сообщает Yonhap.

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Сообщается, что во время изучения обломков баллистической ракеты, которую Россия применила против Харькова, специалисты CAR обратили внимание на барометр, на котором была наклейка с корейским символом "ㅈ", написанным от руки.

Хотя другие части ракеты не содержали корейских символов, анализ дополнительных деталей, таких как детали реактивной лопатки, расположение болтов вокруг детонатора и повторяющийся номер 112, позволил экспертам CAR предположить, что ракета могла быть изготовлена в Северной Корее.

Деталь ракеты. Фото: Yonhap

Британцы утверждают, что номер 112, который повторялся на различных частях ракеты, может указывать либо на февральский завод в Северной Корее, где производятся такие ракеты, либо на 2023 год по северокорейскому календарю чучхе.

Деталь ракеты. Фото: Yonhap

В CAR также подчеркнули, что использование Россией подобных ракет демонстрирует ее решимость продолжать военные действия в Украине, даже если это приведет к нарушению международных режимов нераспространения.

Напомним, что Россия в атаках во время новогодних праздников применила северокорейские ракеты против Украины. В Великобритании осудили такие действия Российской Федерации и заявили, что это "симптом ее изоляции на мировой арене и признак ее отчаяния".

Также мы писали, что Северная Корея поставила России более тысячи контейнеров с техникой и боеприпасами. В обмен на это Пхеньян ожидает от Москвы передовых военных технологий, оборудования для производства баллистических ракет и не только.