Россия атаковала Киев ракетами из КНДР — обломки идентифицировали

Обломок сбитой ракеты. Фото: Defence Express

В сети показали обломки сбитой баллистической ракеты, атаковавшей Киев. Судя по опубликованным фото, она могла принадлежать Северной Корее, передавшей их России.

Об этом сообщает портал Defense Express.

Читайте также:

Россия атаковала Киев ракетой из КНДР

На опубликованных изданием фото большого по размерам обломка корпуса ракеты, на ней была нетипичная для РФ маркировка, которую оккупанты пытались затереть.

Обломок сбитой ракеты. Источник: Defence Express

Журналисты добавляют, что большие серийные номера на ракетные корпуса обычно наносят только Северная Корея. И нанесение таких длинных чисел, вероятно, свидетельствует о намерениях Пхеньяна сделать иллюзию, что КНДР имеет огромное количество таких ракет, тогда как Россия на свои ракеты не наносит таким образом серийные номера.

Запуск ракеты KN-23. Источник: RCNA

По предварительным данным специалистов издания, обломки могут принадлежать ракете KN-23 или ее модифицированной версии KN-24, которая похожа на российский ОТРК "Искандер". Но, как отметили, точный тип указать нельзя, как это было с ударом северокорейской ракеты по Харькову. Ситуацию дополнительно усложняет и то, что оба типа вероятных ракет никогда не выезжали за пределы КНДР, кроме их испытаний в Японском море.

Напомним, ранее эксперты из британской организации Conflict Armament Research (CAR) обнаружили на остатках одной из баллистических ракет, запущенных Россией в направлении Украины, ручной корейский символ. Анализ деталей боеприпаса указывает на то, что такую ракету могли изготовить в Северной Корее.

Перед этим Соединенное Королевство передало специалистам Организации объединенных наций спутниковые фотографии, содержащие доказательства поставок грузов из Северной Кореи в Российскую Федерацию. В этой связи Лондон инициирует официальное расследование торговли оружием вопреки международным санкциям.