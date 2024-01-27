Северная Корея планирует производить баллистические ракеты дальнего действия, — Кирби

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Фото: REUTERS/Leah Millis

Северная Корея пытается создать баллистические ракеты, которые будут иметь дальний радиус действия. Таким образом, страна и дальше будет продолжать развивать передовые возможности в военной отрасли.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.

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По его словам, разведка США утверждает, что КНДР развивает все возможности в области военного производства, среди которых и изготовление баллистических ракет дальнего радиуса действия.

Кирби подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки работают с тем, чтобы обеспечить защитой своих партнеров в регионе, среди которых Япония и Южная Корея.

"Мы будем делать то, что должны делать, чтобы быть уверенными, что можем защитить Соединенные Штаты, защитить наших союзников и партнеров", — заверил представитель Белого дома.

Напомним, ранее в сети показали обломки сбитой баллистической ракеты, атаковавшей Киев. Судя по опубликованным фото, она могла принадлежать Северной Корее, которую она передала России.

В свою очередь Великобритания передала специалистам Организации объединенных наций спутниковые фотографии, на которых содержатся доказательства поставок грузов из Северной Кореи в Российскую Федерацию. В связи с этим Лондон инициирует официальное расследование торговли оружием вопреки международным санкциям.