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Плацдарм ЗСУ на лівому березі Дніпра — The Times описало один з найважчих напрямків

16 червня 2024 21:03
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Що відбувається біля Кринок Херсонської області
Українські захисники на човні. Фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На лівому березі Дніпра поблизу села Кринки Херсонської області вже не один місяць тривають одні з найважчих боїв. Там українські захисники утримують невеликий плацдарм.

Про це пише видання The Times.

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У матеріалі йдеться, що тисячі морських піхотинців ЗСУ утримують плацдарм на лівобережжі Дніпра біля Кринок. Ця ділянка вважається одною із найважчих серед усіх ліній фронту, де відбуваються бойові зіткнення з росіянами.

Заступник командира 503-го батальйону 38-ї бригади морської піхоти Сергій Педенко розповів, що росіяни не розуміють, яким чином ЗСУ вдається утримувати цю берегову лінію. На його думку, спочатку можливий план міг полягати у тому, аби використовувати цю позицію як стартовий майданчик для проникнення вглиб окупованих територій.

"Будь-яка надія на це випарувалася, коли восени західні постачання вичерпалися, але вище командування відмовилося здати позицію, що зв'язувала велику кількість російських військ", — сказав 27-річний майор.

Він порівняв ці бої зі спробою захопити Дарданелли на території Туреччини у 1915 році. Тоді втрати сил союзників чисельністю майже 500 тис. осіб становили 220 тис. осіб.

Військовий зазначив, що окупанти бомблять український плацдарм, після чого заходять, але наші хлопці тримаються, воюють та відтісняють ворога. Він пригадав, як разом з побратимами проходив підготовку до висадки морського десанту під керівництвом Королівської морської піхоти в Портсмуті, однак до реальності їх не змогли повністю підготувати жодні навчання. 

За словами Педенка, евакуація через річку здійснюється лише у крайніх випадках — у разі найважчих поранень. А тим, у кого струс мозку або рани на тілі, пропонують продовжувати битися.

"Бойовим медикам довелося опанувати навички проведення ампутацій у польових умовах через затримки з евакуацією солдатів", — поділився він.

Нагадаємо, за минулу добу орієнтовні втрати ворога склали 1160 військових, десятки військової техніки та 58 артилерійських систем.

Також ми писали, що Сили оборони атакували російські зенітні ракетні комплекси в тимчасово окупованому Криму.

окупанти
Дніпро
окупація
війна в Україні
ЗСУ
Херсонська область

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