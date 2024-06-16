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Плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра — The Times описал одно из самых тяжелых направлений

16 июня 2024 21:03
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Что происходит возле Крынок Херсонской области
Украинские защитники на лодке. Фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На левом берегу Днепра вблизи села Крынки Херсонской области уже не один месяц продолжаются одни из самых тяжелых боев. Там украинские защитники удерживают небольшой плацдарм.

Об этом пишет The Times.

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В материале говорится, что тысячи морских пехотинцев ВСУ удерживают плацдарм на левобережье Днепра возле Крынок. Этот участок считается одним из самых трудных среди всех линий фронта, где происходят боевые столкновения с россиянами.

Заместитель командира 503-го батальона 38-й бригады морской пехоты Сергей Педенко рассказал, что россияне не понимают, каким образом ВСУ удается удерживать эту береговую линию. По его мнению, первоначально возможный план мог состоять в том, чтобы использовать эту позицию как стартовую площадку для проникновения вглубь оккупированных территорий.

"Любая надежда на это испарилась, когда осенью западные поставки иссякли, но высшее командование отказалось сдать позицию, которая связывала большое количество российских войск", — сказал 27-летний майор.

Он сравнил эти бои с попыткой захватить Дарданеллы на территории Турции в 1915 году. Тогда потери сил союзников численностью практически 500 тыс. человек составляли 220 тыс. человек.

Военный отметил, что оккупанты бомбят украинский плацдарм, после чего заходят, но наши ребята держатся, воюют и оттесняют врага. Он вспомнил, как вместе с собратьями проходил подготовку к высадке морского десанта под руководством Королевской морской пехоты в Портсмуте, однако к реальности их не смогли полностью подготовить никакие учения.

По словам Педенко, эвакуация через реку осуществляется только в крайних случаях — в случае тяжелых ранений. А тем, у кого сотрясение мозга или раны на теле, предлагают продолжать драться.

"Боевым медикам пришлось овладеть навыками проведения ампутаций в полевых условиях из-за задержек с эвакуацией солдат", — поделился он.

Напомним, за прошедшие сутки ориентировочные потери врага составили 1160 военных, десятки военной техники и 58 артиллерийских систем.

Также мы писали, что Силы обороны атаковали российские зенитные ракетные комплексы во временно оккупированном Крыму.

оккупанты
Днепр
оккупация
война в Украине
ВСУ
Херсонская область

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