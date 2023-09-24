Подоляк назвав людей, які можуть анонсувати передачу ракет ATACMS Україні

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: google.com

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував інформацію про те, що Україна скоро може отримати ракети ATACMS від США. Відповідні повідомлення поширювали західні ЗМІ.

Свою думку з цього приводу Михайло Подоляк висловив в ефірі телемарафону.

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Коментар Подоляка

Подоляк зазначив, що дійсне оголошення про передачу Україні ракет ATACMS зроблять не медіа.

"Є дві людини, які можуть заявити про ATACMS, і тоді вони будуть в Україні. Це пан Зеленський і пан Байден", — наголосив радник.

За його словами, лише Володимир Зеленський та Джо Байден визначатимуть, коли й скільки ракет ATACMS буде передано. Інші можуть лише обговорювати ці можливості.

Нагадаємо, що в Білому домі ухвалили рішення передати Україні далекобійні ракети ATACMS ще до візиту українського лідера Володимира Зеленського. Про це не оголошували публічно через те, щоб не давати підказки росіянам.

Також ми писали, що 21 вересня Сполучені Штати планували оголосити новий пакет військової допомоги Україні. Водночас ракет ATACMS у переліченому списку не було.

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський висловив впевненість у тому, що домовленості з президентом США Джо Байденом будуть виконані. За його словами, чим швидше, тим більше вдасться зберегти життів.