Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Подоляк назвал людей, которые могут анонсировать передачу ракет ATACMS Украине arrow

Подоляк назвал людей, которые могут анонсировать передачу ракет ATACMS Украине

24 сентября 2023 02:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Подоляк назвал людей, которые могут анонсировать передачу ракет ATACMS Украине
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал информацию о том, что Украина скоро может получить ракеты ATACMS от США. Соответствующие сообщения распространялись по западным СМИ.

Свое мнение на этот счет Михаил Подоляк высказал в эфире телемарафона.

Читайте также:

Комментарий Подоляка

Подоляк отметил, что действительное объявление о передаче Украине ракет ATACMS сделают не медиа.

"Есть два человека, которые могут заявить об ATACMS, и тогда они будут в Украине. Это господин Зеленский и господин Байден", — подчеркнул советник.

По его словам, только Владимир Зеленский и Джо Байден будут определять, когда и сколько ракет ATACMS будет передано. Остальные могут только обсуждать эти возможности.

Напомним, что в Белом доме было принято решение передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS еще до визита украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом не объявляли публично из-за того, чтобы не давать подсказки россиянам.

Также мы писали, что 21 сентября США планировали объявить новый пакет военной помощи Украине. В то же время ракет ATACMS в перечисленном списке не было.

Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что договоренности с президентом США Джо Байденом будут выполнены. По его словам, чем быстрее, тем больше удастся сберечь жизней.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Много чего везу: Зеленский рассказал Новини.LIVE о своих впечатлениях от визита в США

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз