Подоляк назвал людей, которые могут анонсировать передачу ракет ATACMS Украине

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: google.com

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал информацию о том, что Украина скоро может получить ракеты ATACMS от США. Соответствующие сообщения распространялись по западным СМИ.

Свое мнение на этот счет Михаил Подоляк высказал в эфире телемарафона.

Читайте также:

Комментарий Подоляка

Подоляк отметил, что действительное объявление о передаче Украине ракет ATACMS сделают не медиа.

"Есть два человека, которые могут заявить об ATACMS, и тогда они будут в Украине. Это господин Зеленский и господин Байден", — подчеркнул советник.

По его словам, только Владимир Зеленский и Джо Байден будут определять, когда и сколько ракет ATACMS будет передано. Остальные могут только обсуждать эти возможности.

Напомним, что в Белом доме было принято решение передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS еще до визита украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом не объявляли публично из-за того, чтобы не давать подсказки россиянам.

Также мы писали, что 21 сентября США планировали объявить новый пакет военной помощи Украине. В то же время ракет ATACMS в перечисленном списке не было.

Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что договоренности с президентом США Джо Байденом будут выполнены. По его словам, чем быстрее, тем больше удастся сберечь жизней.