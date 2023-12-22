Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк. Фото: Фейсбук Михайла Подоляка

Україні потрібно взяти під тотальний контроль півострів Крим, оскільки він є головною логістичною базою окупаційних військ. У 2023 році було достатньо ефективних спроб зробити це принаймні у повітрі.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів в інтерв'ю 24 каналу.

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"Щодо термінів, можемо говорити відповідно до математичних урахувань того, що ми матимемо з технологічних видів зброї. Ми про це говоримо постійно. Це далекобійні ракети, дрони, РЕБ різних модифікацій, інші необхідні нам засоби. Це насамперед авіаційний компонент, тому що не можна говорити про успішність чи неуспішність того або іншого, якщо ми не маємо домінування в якихось секторах", — відповів Подоляк на запитання щодо ймовірності та часового проміжку по деокупації Криму.

Водночас він заявив, що є багато чинників, які чітко говорять про те, що Крим є стратегічною ціллю наших наступальних операцій, які сьогодні продовжуються.

"Не варто забувати, що у 2023 році дійсно були ефективні спроби взяти під вогневий контроль повітряний простір над півостровом Крим. Дуже ефективно і вдало вдалося відтиснути Чорноморський флот у бази Новоросійська й у такий спосіб контролювати акваторію Чорного моря навколо півострова Крим. Цього року вдалося запобігти можливості Росії повернутися на той же Зміїний", — сказав Подоляк.

Крим потрібно взяти під тотальний контроль

"Одна з ключових стратегічних цілей — взяти під контроль логістичний коридор, який йде через півострів Крим. 90% забезпечення російського операційного угруповання — це півострів Крим. 90% військових баз – це півострів Крим. Тобто це важлива ціль", — наголосив Подоляк.

Радник керівника ОПУ відмовився говорити про оперативно-тактичні завдання чи стратегічні цілі, але назвав це "правильною акцентуацією" з політичної точки зору.

"Півострів Крим є головною логістичною базою Росії. Якщо взяти його під тотальний контроль, це суттєво ускладнить можливості ворога продовжувати оборонні чи наступальні дії практично по всій лінії фронту...Я думаю, що тут міністр оборони абсолютно правий. Для нас важливо знищити ключовий логістичний коридор, яким користується сьогодні Росія — це півострів Крим. Я маю на увазі знищити як коридор і деокупувати територію", — зазначив Подоляк.

Він уточнив, що у Росії наразі тотальне домінування по лінії фронту у повітрі і якщо так продовжуватиметься, то ми матимемо проблеми.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров впевнений на 100%, що Україна поверне собі Крим та усі інші свої території. Однак для цього потрібна підтримка міжнародних партнерів.