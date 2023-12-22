Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк. Фото: Фейсбук Михаила Подоляка

Украине нужно взять под тотальный контроль полуостров Крым, поскольку он является главной логистической базой оккупационных войск. В 2023 году было достаточно эффективных попыток сделать это хотя бы в воздухе.

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал в интервью 24 каналу.

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"О сроках, можем говорить в соответствии с математическими учётами того, что мы будем иметь из технологических видов оружия. Мы об этом говорим постоянно. Это дальнобойные ракеты, дроны, РЭБ различных модификаций, другие необходимые нам средства. Это прежде всего авиационный компонент, потому что нельзя говорить об успешности или неуспешности того или иного, если у нас нет доминирования в каких-то секторах", — ответил Подоляк на вопрос о вероятности и временном промежутке по деоккупации Крыма.

В то же время он заявил, что есть много факторов, четко говорящих о том, что Крым является стратегической целью наших наступательных операций, которые сегодня продолжаются.

"Не стоит забывать, что в 2023 году действительно были эффективные попытки взять под огневой контроль воздушное пространство над полуостровом Крым. Очень эффективно и удачно удалось оттеснить Черноморский флот у базы Новороссийска и таким образом контролировать акваторию Черного моря вокруг полуострова Крым. возможности России вернуться на тот же Змеиный", — сказал Подоляк.

Крым нужно взять под тотальный контроль

"Одна из ключевых стратегических целей — взять под контроль логистический коридор, который идет через полуостров Крым. 90% обеспечения российской операционной группировки – это полуостров Крым. 90% военных баз — это полуостров Крым. То есть это важная цель", — подчеркнул Подоляк.

Советник руководителя ОПУ отказался говорить об оперативно-тактических задачах или стратегических целях, но назвал это "правильной акцентуацией" с политической точки зрения.

"Полуостров Крым является главной логистической базой России. Если взять его под тотальный контроль, это существенно усложнит возможности врага продолжать оборонительные или наступательные действия практически по всей линии фронта... Я думаю, что здесь министр обороны абсолютно прав. Для нас важно уничтожить ключевой логистический коридор, которым пользуется сегодня Россия — это полуостров Крым. Я имею в виду уничтожить как коридор и деоккупировать территорию”, — отметил Подоляк.

Он уточнил, что в России пока тотальное доминирование по линии фронта в воздухе и если так будет продолжаться, то у нас будут проблемы.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров уверен на 100%, что Украина вернет себе Крым и все другие свои территории. Однако для этого требуется поддержка международных партнеров.