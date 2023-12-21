Умєров впевнений на всі 100%, що Україна поверне Крим

Міністр оборони Рустем Умєров. Фото: Фейсбук Рустема Умєрова

Міністр оборони України Рустем Умєров впевнений на 100%, що Україна поверне собі Крим та усі інші свої території. Однак для цього потрібна підтримка міжнародних партнерів.

Про це він розповів в інтерв'ю BILD.

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Україна поверне усі свої території та переможе у війні — Умєров

"Я впевнений на 100%. Це наша стратегічна мета — повернутися до міжнародно визнаних кордонів. Ми в змозі зробити це за підтримки партнерів", — сказав Умеров.

Він уточнив, що Україна, окрім Криму, зможе повернути всі окуповані Росією території. У міністра оборони немає жодних сумнівів у тому, що українці переможуть.

"Не ми почали цю війну, але ми її закінчимо. Звичайно, це буде важко без засобів РЕБ, без дронів, без артилерії, без снарядів. Це важко, але ми не здамося. Ми будемо битися далі", — зазначив Умєров.

Він також закликав владу Німеччини поставити Україні німецькі крилаті ракети Taurus та заперечив те, що підтримка нашої країни з боку Заходу слабшає.

"Я не думаю, що США йдуть. Вони теж розуміють, що сили зла хочуть змінити світовий порядок. Вони вселяють у нас упевненість у тому, що ми зможемо дотримуватися наших планів", — наголосив Умєров.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров також заявив, що усі чоловіки, віком від 25 до 60 років, які перебувають за кордоном мають з'явитися до призовних пунктів ЗСУ. У випадку, якщо таке рішення проігнорують, до них будуть застосовані санкції.

Крім того, ми писали, що Голова Служби безпеки України Василь Малюк анонсував нові "сюрпризи" російському диктатору Володимиру Путіну у 2024 році. За його словами, СБУ переносить війну якомога ближче до Кремля.

Також Президент України Володимир Зеленський запевнив, що Росія не досягнула жодного із поставлених перед собою завдань у війні проти України. Він також не підтримує думку, що Україна наразі рухається до поразки, оскільки на початку війни у нас була значно гірша ситуація.