Умеров уверен на все 100%, что Украина вернет Крым

Министр обороны Рустем Умеров. Фото: Фейсбук Рустема Умерова

Министр обороны Украины Рустем Умеров уверен на 100%, что Украина вернет себе Крым и все свои территории. Однако для этого требуется поддержка международных партнеров.

Об этом он рассказал в интервью BILD.

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Украина вернет все свои территории и победит в войне

"Я уверен на 100%. Это наша стратегическая цель — вернуться к международно признанным границам. Мы в состоянии сделать это при поддержке партнеров", — сказал Умеров.

Он уточнил, что Украина кроме Крыма сможет вернуть все оккупированные Россией территории. У министра обороны нет сомнений в том, что украинцы победят.

"Не мы начали эту войну, но мы ее закончим. Конечно, это будет тяжело без средств РЭБ, без дронов, без артиллерии, без снарядов. Это тяжело, но мы не сдадимся. Мы будем сражаться дальше", — отметил Умеров.

Он также призвал власти Германии поставить Украине немецкие крылатые ракеты Taurus и отрицает, что поддержка нашей страны со стороны Запада ослабевает.

"Я не думаю, что США уходят. Они тоже понимают, что силы зла хотят изменить мировой порядок. Они вселяют в нас уверенность в том, что мы сможем придерживаться наших планов", — подчеркнул Умеров.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров также заявил, что все мужчины, в возрасте от 25 до 60 лет, находящиеся за границей должны явиться в призывные пункты ВСУ. В случае, если такое решение будет проигнорировано, к ним будут применены санкции.

Кроме того, мы писали, что Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк анонсировал новые "сюрпризы" российскому диктатору Владимиру Путину в 2024 году. По его словам, СБУ переносит войну как можно ближе к Кремлю.

Также Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Россия не достигла ни одной из поставленных перед собой задач в войне против Украины. Он также не поддерживает мнение, что Украина сейчас движется к поражению, поскольку в начале войны у нас была значительно хуже ситуация.