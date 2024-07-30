Подоляк заявив, що Україна готова до переговорів з Росією

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна готова до переговорів із Росією. За його словами, це має відбуватися виключно на умовах міжнародного права.

Про це Михайло Подоляк сказав в інтерв'ю NV у вівторок, 30 липня.

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"Україна не є країною-агресором, Україна не починала цю війну. І, безумовно, для того, щоб правильно себе позиціювати, Україна говорить про те, що ми готові до переговорного процесу. Російська пропаганда витрачає багато коштів на те, щоб створити враження, на кшталт "війна йде, але ми готові до переговорів, Україна не готова до переговорів". Ні, Україна готова до переговорів — це головний пункт", — сказав Подоляк.

За його словами, важливо, на яких підставах будуть відбуватися переговори. Він наголосив, що їх потрібно проводити на умовах, які спираються на міжнародне право як концепцію. Найголовніше з неї — територіальна цілісність і суб'єктність, суверенітет держави.

Подоляк каже, що Кремль пропонує заморозити війну, щоб зібратися з силами та знову напасти.

"І Україна говорить, що потрібно, щоб більш об'єктивно працювали наступні інструменти примусу Російської Федерації. Це постачання зброї в Україну. Її має бути набагато більше, зокрема треба скасувати будь-які обмеження — неформальні, формальні на завдання ударів по інфраструктурі війни, яка знаходиться на будь-якій відстані вглиб РФ", — зазначив Подоляк.

Інші фактори, які можуть примусити РФ до переговорів:

економічні санкції;

дипломатична ізоляція.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна допускає можливість переговорів із Російською Федерацією для дипломатичного врегулювання війни. Також є можливість закінчити "гарячу фазу" до кінця року, але за однієї умови.

Раніше українці почали замислюватися про початок переговорів з Росією. Проте в українському суспільстві думки щодо потенційного діалогу офіційних Києва та Москви різняться.