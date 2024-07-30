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Подоляк заявил о готовности Украины к переговорам с Россией

30 июля 2024 20:06
Виктория Козырь - редактор
Подоляк заявил, что Украина готова к переговорам с Россией
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE
Виктория Козырь - редактор

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина готова к переговорам с Россией. По его словам, это должно происходить исключительно на условиях международного права.

Об этом Михаил Подоляк сказал в интервью NV во вторник, 30 июля.

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"Украина не является страной-агрессором, Украина не начинала эту войну. И, безусловно, для того чтобы правильно себя позиционировать, Украина говорит о том, что мы готовы к переговорному процессу. Российская пропаганда тратит много средств на то, чтобы создать впечатление, вроде "война идет, но мы готовы к переговорам, Украина не готова к переговорам". Нет, Украина готова к переговорам — это главный пункт", — сказал Подоляк.

По его словам, важно, на каких основаниях будут проходить переговоры. Он подчеркнул, что их нужно проводить на условиях, которые опираются на международное право как концепцию. Самое главное из нее — территориальная целостность и субъектность, суверенитет государства.

Подоляк говорит, что Кремль предлагает заморозить войну, чтобы собраться с силами и снова напасть.

"И Украина говорит, что нужно, чтобы более объективно работали следующие инструменты принуждения Российской Федерации. Это поставки оружия в Украину. Его должно быть гораздо больше, в частности надо отменить любые ограничения — неформальные, формальные на нанесение ударов по инфраструктуре войны, которая находится на любом расстоянии вглубь РФ", — отметил Подоляк.

Другие факторы, которые могут принудить РФ к переговорам:

  • экономические санкции;
  • дипломатическая изоляция.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина допускает возможность переговоров с Российской Федерацией по дипломатическому урегулированию войны. Также есть возможность окончить "горячую фазу" до конца года, но при одном условии.

Ранее украинцы начали задумываться о начале переговоров с Россией. Однако в украинском обществе мнения относительно потенциального диалога официальных Киева и Москвы разнятся.

Офис президента россия война Михаил Подоляк переговоры Украина

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