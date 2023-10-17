Полягло 100 людей за кілька днів: ГУР перехопило розмову окупанта з дружиною

Військова форма російських окупантів. Фото: google.com

У російської армії значні втрати серед особового складу. Також є проблеми з постачанням продовольства, окупанти недоїдають та не мають доступу до питної води.

Головне управління розвідки України оприлюднило запис перехопленої розмови окупанта з дружиною.

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"Нам не подвозили жратву, бл*, в среду будет три недели. Сегодня уже будет седьмой день, как нам не подвозят воду. Штурм провален, бл*. Все в говне, всех убили, нах*й

и сейчас перед нами стоят "Рексы" хохляцкие, жрать хочется и пить. Вот и вся война, нах*й. Армия страны, бл* и армия народа, какая страна, такая и армия е*учая", — сказав окупант.

Він розповів, що російське командування не вивозить поранених та загиблих з поля бою.

"Броник уже снимаю, сил нет его носить, бл*. А х*ли, если раненный — тебя не вывозят, нах*й, а "200"-е валяются в поле, бл*, их не забирают, потому что их забрать невозможно", — зазначив росіянин.

На запитання дружини, чи вдалося армії Росії зайняти якусь територію, він відповів, що ні.

"Все, что заняли, все уже отбили. 100 человек только положили с лихуем за несколько дней, бл*", — додав російський військовий.

За його словами, не лишилося ані першої, ані другої, ані третьої лінії оборони окупантів.

Нагадаємо, що дружина російського солдата у телефонній розмові поскаржилася на великі втрати російських військ. Також вона, схоже, продемонструвала повну неосвіченість і байдужість як до війни, так і навіть до свого "захисника".