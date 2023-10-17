Полегло 100 человек за несколько дней: ГУР перехватило разговор оккупанта с женой

Военная форма российских оккупантов. Фото: google.com

В русской армии значительные потери среди личного состава. Также есть проблемы с поставкой продовольствия, оккупанты недоедают и не имеют доступа к питьевой воде.

Главное управление разведки Украины обнародовало запись перехваченного разговора оккупанта с супругой.

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"Нам не подвозили жратву, бл*, в среду будет три недели. Сегодня уже будет седьмой день, как нам не подвозят воду. Штурм провален, бл*. Все в говне, всех убили, нах*й и сейчас перед нами стоят "Рексы" хохляцкие, жрать хочется и пить. Вот и вся война, нах*й. Армия страны, армия народа, какая страна, такая и армия" , — сказал оккупант.

Он рассказал, что российское командование не вывозит раненых и убитых с поля боя.

"Броник уже снимаю, сил нет его носить, бл*, нет", — отметил россиянин.

На вопрос жены, удалось ли армии России занять какую-нибудь территорию, и он ответил, что нет.

"Все, что заняли, все уже отбили. 100 человек только положили с лихуем за несколько дней, бл*" , — добавил российский военный.

По его словам, не осталось ни первой, ни второй, ни третьей линии обороны оккупантов.

Напомним, что жена российского солдата в телефонном разговоре пожаловалась на большие потери российских войск. Также она, похоже, продемонстрировала полную необразованность и безразличие как к войне, так и к своему "защитнику".