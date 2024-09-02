Удар по Курахове 1 вересня — поліція показала перші кадри після обстрілу

Наслідки атаки на Курахове. Фото: Донецька ОВА

Вчора росіяни атакували місто Курахове у Донецькій області. Внаслідок обстрілів загинули чотири людини, а ще десять отримали поранення. У поліції показали перші кадри із порятунку людей.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у понеділок, 2 вересня.

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У неділю, 1 вересня, близько 13:10 російські війська завдали комбінованого удару із РСЗВ "Ураган" та ствольної артилерії по Кураховому.

За даними правоохоронців, снаряди влучили у житлові будинки. Внаслідок атаки загинули чотири людини, ще десять були поранені.

"Окупанти вбили трьох жінок віком 54, 83, 94 роки та 61-річного чоловіка, який помер у лікарні. Поранено 10 жителів віком від 33 до 68 років, серед них — п’ятеро чоловіків і п’ятеро жінок", — зазначили у поліції.

Під час ворожої атаки було пошкоджено п'ять багатоквартирних і два приватних будинки. Під обстрілами опинилися також два цивільних автомобілі.

Правоохоронці опублікували відео, на якому зафіксовано перші кадри із надання допомоги людям, які постраждали внаслідок російської атаки.

"Наслідки обстрілу ліквідували сили поліції, ДСНС та Курахівської МВА. Поліцейські-парамедики та "Білі Янголи" надавали допомогу постраждалим та евакуювали їх до лікарні. Слідчо-оперативні групи документували руйнування", — йдеться в повідомленні.