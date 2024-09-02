Удар по Курахово 1 сентября — полиция показала первые кадры после обстрела

Последствия атаки на Курахово. Фото: Донецкая ОВА

Вчера россияне атаковали город Курахово в Донецкой области. В результате обстрелов погибли четыре человека, а еще десять получили ранения. В полиции показали первые кадры по спасению людей.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в понедельник, 2 сентября.

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В воскресенье, 1 сентября, около 13:10 российские войска нанесли комбинированный удар с РСЗО "Ураган" и ствольной артиллерии по Курахово.

По данным правоохранителей, снаряды попали в жилые дома. В результате атаки погибли четыре человека, еще десять были ранены.

"Оккупанты убили трех женщин в возрасте 54, 83, 94 года и умершего в больнице 61-летнего мужчину. Ранены 10 жителей в возрасте от 33 до 68 лет, среди них — пятеро мужчин и пятеро женщин", — отметили в полиции.

Во время вражеской атаки были повреждены пять многоквартирных и два частных дома. Под обстрелами оказались также два гражданских автомобиля.

Правоохранители опубликовали видео, на котором зафиксированы первые кадры по оказанию помощи людям, пострадавшим в результате российской атаки.

"Последствия обстрела ликвидировали силы полиции, ГСЧС и Кураховской МВА. Полицейские-парамедики и "Белые Ангелы" оказывали помощь пострадавшим и эвакуировали их в больницу. Следственно-оперативные группы документировали разрушение", — говорится в сообщении.