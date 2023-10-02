Полковник ЗСУ назвав головну проблему ракет Taurus для ЗСУ

Німецька крилата ракета Taurus. Фото: Вікіпедія

Німецькі далекобійні ракети Taurus за своїми характеристиками схожі на британські Storm Shadow та французькі SCALP. А головною проблемою у використанні цих ракет Силами оборони України є невелика кількість, яку може отримати Україна.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Taurus і Storm Shadow

За словами Петра Черника, німецькі ракети Taurus є подібними до британсько-французьких крилатих ракет Storm Shadow/SCALP.

"Між ними немає великої різниці. Це ракети одного класу — дальність в районі 500 км, швидкість до 1000 км/год", — підкреслив експерт.

Питання в кількості

Полковник ЗСУ Черник наголосив, що головною проблемою у питанні наданні Україні цих ракет є кількість.

"Німеччина має цих ракет, за їхньою інформацією, близько 150 одиниць. Якщо ми отримаємо десь 30 штук, це буде величезний успіх", — підкреслив експерт.

Звісно, їх вистачить на удар по кількох важливих об’єктах – залізничній інфраструктурі, складу паливно-мастильних матеріалів тощо. Але хід війни така кількість ракет не змінить.

"Нам треба не кілька десятків, а кілька сотень, а бажано — добру тисячу таких ракет", — зазначив Петро Черник.

Нагадаємо, що головний оборонний комітет Бундестагу під керуванням Марі-Агнес Штрак-Циммерман настійно рекомендував німецькому уряду негайно поставити Україні ракети дальньої дії Taurus. Штрак-Циммерман наголосила, що Україна має право завдавати ударів по об'єктах на території Російської Федерації.