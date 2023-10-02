Полковник ВСУ назвал главную проблему ракет Taurus для ВСУ

Немецкая крылатая ракета Taurus. Фото: Википедия

Немецкие дальнобойные ракеты Taurus по своим характеристикам похожи на британские Storm Shadow и французские SCALP. Главной же проблемой в использовании этих ракет Силами обороны Украины является небольшое количество, которое может получить Украина.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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По словам Петра Черника, немецкие ракеты Taurus похожи на британско-французские крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP.

"Между ними нет большой разницы. Это ракеты одного класса — дальность в районе 500 км, скорость до 1000 км/ч", — подчеркнул эксперт.

Вопросы в количестве

Полковник ВСУ Черник подчеркнул, что главной проблемой в вопросе предоставления Украине этих ракет является количество.

"Германия имеет этих ракет, по их информации, около 150 единиц. Если мы получим около 30 штук, это будет огромный успех", — подчеркнул эксперт.

Конечно, их хватит на удар по нескольким важным объектам — железнодорожной инфраструктуре, составу горюче-смазочных материалов и т.д. Но ход войны такое количество ракет не изменит.

"Нам нужно не несколько десятков, а несколько сотен, а желательно — добрую тысячу таких ракет", — отметил Петр Черник.

Напомним, что главный оборонный комитет Бундестага под управлением Мари-Агнесс Штрак-Циммерман настоятельно рекомендовал немецкому правительству немедленно поставить Украине ракеты дальнего действия Taurus. Штрак-Циммерман подчеркнула, что Украина имеет право наносить удары по объектам на территории Российской Федерации.