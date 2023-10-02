Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Полковник ВСУ назвал главную проблему ракет Taurus для ВСУ arrow

Полковник ВСУ назвал главную проблему ракет Taurus для ВСУ

2 октября 2023 20:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Полковник ВСУ назвал главную проблему ракет Taurus для ВСУ
Немецкая крылатая ракета Taurus. Фото: Википедия
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Немецкие дальнобойные ракеты Taurus по своим характеристикам похожи на британские Storm Shadow и французские SCALP. Главной же проблемой в использовании этих ракет Силами обороны Украины является небольшое количество, которое может получить Украина.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

Читайте также:

Taurus и Storm Shadow

По словам Петра Черника, немецкие ракеты Taurus похожи на британско-французские крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP.

"Между ними нет большой разницы. Это ракеты одного класса — дальность в районе 500 км, скорость до 1000 км/ч", — подчеркнул эксперт.

Вопросы в количестве

Полковник ВСУ Черник подчеркнул, что главной проблемой в вопросе предоставления Украине этих ракет является количество.

"Германия имеет этих ракет, по их информации, около 150 единиц. Если мы получим около 30 штук, это будет огромный успех", — подчеркнул эксперт.

Конечно, их хватит на удар по нескольким важным объектам — железнодорожной инфраструктуре, составу горюче-смазочных материалов и т.д. Но ход войны такое количество ракет не изменит.

"Нам нужно не несколько десятков, а несколько сотен, а желательно — добрую тысячу таких ракет", — отметил Петр Черник.

Напомним, что главный оборонный комитет Бундестага под управлением Мари-Агнесс Штрак-Циммерман настоятельно рекомендовал немецкому правительству немедленно поставить Украине ракеты дальнего действия Taurus. Штрак-Циммерман подчеркнула, что Украина имеет право наносить удары по объектам на территории Российской Федерации.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

None

Выборы в Польше: ловушка, игра на национализме и драма власти

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз