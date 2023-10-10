Полковник ЗСУ пояснив, чи спровокує війна в Ізраїлі Третю світову

Ізраїльський солдат під час операції у відповідь на атаку ХАМАСу. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Війни в Україні та Ізраїлі є частиною глобального явища. Світ зараз входить в період великих і малих локальних воєн, які можуть перерости у Третю світову війну.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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За словами Петра Черника, військові конфлікти в Україні та Ізраїлі не є якимись окремими явищами, це частини глобальної картини.

"Світ зараз вступає у період великих і малих воєн", — упевнений полковник ЗСУ.

Ознака наближення Третьої світової війни

Щодо того, чи може світ дійти таким чином до Третьої світової війни, експерт зазначив – фактично планета уже охоплена нею.

Одна із ознак цього — відсутність системи міжнародних відносин.

"А наступна система буде збудована лише через силу", — підкреслив Черник.

Чи можливо зупинити всепланетну бійню

За словами полковника ЗСУ, зараз у світі іде таке накопичення "сірників", що "спалахне" так, як у Другій світовій.

"Ми зараз в умовному 1939 році", — упевнений експерт.

Але, на його думку, світ ще може відійти від цієї межі, за якою гаряча фаза глобальної війни виявиться неминучою.

Нагадаємо, президент Латвії Едгарс Рінкевичс раніше заявляв, що якщо Україна програє війну РФ, це може дати старт Третій світовій війні. А найкращий шлях запобігти цьому — всіма силами допомагати Україні, наголосив Рінкевичс.