Полковник ВСУ объяснил, спровоцирует ли война в Израиле Третью мировую

Израильский солдат во время операции в ответ на атаку ХАМАС. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Войны в Украине и в Израиле являются частью глобального явления. Мир сейчас входит в период больших и малых локальных войн, которые могут перерасти в Третью мировую войну.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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По словам Петра Черника, военные конфликты в Украине и Израиле не являются отдельными явлениями, это части глобальной картины.

"Мир сейчас вступает в период больших и малых войн", — уверен полковник ВСУ.

Признак приближения Третьей мировой войны

Что касается того, может ли мир дойти таким образом до Третьей мировой войны, эксперт отметил — фактически планета уже охвачена ею.

Один из признаков этого — отсутствие системы международных отношений.

"А следующая система будет построена только через силу", — подчеркнул Черник.

Возможно ли остановить всепланетную бойню

По словам полковника ВСУ, сейчас в мире идет такое накопление "спичек", что "вспыхнет" так, как во Второй мировой.

"Мы сейчас в условном 1939 году", — уверен эксперт.

Но, по его мнению, мир еще может отойти от этого предела, за которым горячая фаза глобальной войны окажется неизбежной.

Напомним, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс ранее заявлял, что, если Украина проиграет войну РФ, это может дать старт Третьей мировой войне. А лучший путь предотвратить это — всеми силами помогать Украине, подчеркнул Ринкевичс.