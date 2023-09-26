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"Поразка України у війні проти РФ призведе до третьої світової", — президент Латвії

26 вересня 2023 08:43
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Поразка України у війні проти РФ призведе до третьої світової", — президент Латвії
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що якщо Україна програє війну РФ, це може започаткувати третю світову. Найкращий шлях запобігти цьому — "всіма силами допомагати Україні". 

Про це пише видання Welt.

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"Якщо Україна буде не в змозі захистити себе, якщо вона програє, тоді це насправді відкриє шлях до світової війни. Якщо агресора не зупинити, агресор піде так далеко, як тільки зможе", — каже президент Латвії. 

На думку латвійського лідера, поразка України покаже РФ те, що Захід є недостатньо згуртованим. Це, своєю чергою, призведе до подальших провокації проти членів НАТО. 

За словами Рінкевичса, запобігти третій світовій можна. Для цього потрібно продовжувати підтримувати Україну. 

"Ми повинні надати Україні все, що вона просить. Ми маємо зробити все, що необхідно, щоб посилити Україну, її витривалість", — наголосив Рінкевичс. 

Нагадаємо, наразі мільйони українців вимушено перебувають за кордоном через повномасштабне вторгнення Росії. Ця цифра продовжує зростати. Прикордонники розповіли, що близько 40 тисяч людей щомісяця виїжджають за межі України безповоротно, а за даними ООН, йдеться про понад 200 тисяч.

Додамо, нещодавно Зеленський відзначив польських волонтерів, які допомагають Україні під час війни.

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