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"Поражение Украины в войне против РФ приведет к третьей мировой", — президент Латвии

26 сентября 2023 08:43
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Поражение Украины в войне против РФ приведет к третьей мировой", — президент Латвии
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что если Украина проиграет войну РФ, это может положить начало третьей мировой. Лучший путь предотвратить это — "всеми силами помогать Украине".

Об этом пишет издание Welt.

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"Если Украина будет не в состоянии защитить себя, если она проиграет, тогда это действительно откроет путь к мировой войне. Если агрессора не остановить, агрессор уйдет так далеко, как только сможет", — говорит президент Латвии.

По мнению латвийского лидера, поражение Украины покажет РФ то, что Запад недостаточно сплочен. Это, в свою очередь, приведет к дальнейшим провокациям против членов НАТО.

По словам Ринкевичса, предотвратить третью мировую можно. Для этого нужно продолжать поддерживать Украину.

"Мы должны предоставить Украине все, что она просит. Мы должны сделать все, что необходимо, чтобы усилить Украину, ее выносливость", — подчеркнул Ринкевичс.

Напомним, сейчас миллионы украинцев вынужденно находятся за границей из-за полномасштабного вторжения России. Эта цифра продолжает расти. Пограничники рассказали, что около 40 тысяч человек ежемесячно выезжают за пределы Украины безвозвратно, а по данным ООН, речь идет о более чем 200 тысячах.

Добавим, что недавно Зеленский отметил польских волонтеров, которые помогают Украине во время войны.

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