За час війни армія РФ втратила трьох командирів елітного полку, — британська розвідка

Російські окупанти. Фото: Риа Новости

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російська армія втратила трьох командирів, які були в одному з найпрестижніших повітряно-десантних полків. Двох із них було ліквідовано, ще один пішов у відставку.

Про це йдеться у повідомленні розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

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Кого вдалося ліквідувати

Серед них командиром 247-го гвардійського десантно-штурмового полку був полковник Василь Попов. Він, швидше за все, був вбитий на Оріхівському напрямку на початку вересня 2023 року.

"Лише за кілька тижнів до цього, у серпні 2023 року, його попередник, полковник Петро Попов, ймовірно, склав повноваження. Незалежні джерела російських ЗМІ стверджують, що він діяв на знак протесту проти того, що військові не змогли знайти тіла загиблих росіян", — йдеться у повідомленні.

Також на початку повномасштабної війни було ліквідовано тодішнього командира 247-го полку полковника Костянтина Зізевського. Його вбили в Миколаївській області.

Виснаження російської армії

"Досвід 247-ї підкреслює надзвичайне виснаження та високу плинність кадрів у російських збройних силах, навіть серед відносно високопоставлених офіцерів", — додають у зведенні.

Зведення британської розвідки. Фото: Міноборони Великої Британії

Раніше у розвідці Британії заявили, що низький моральний дух окупантів спричинений відсутністю ротації мобілізованих у російській армії. Непідготовлені частини неспроможні до наступу.

Нагадаємо, українські військові з кожним днем досягають успіхів на фронті. Вони прорвали оборону російських окупантів у Вербовому Запорізької області.