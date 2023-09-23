За время войны армия РФ потеряла трех командиров элитного полка, — британская разведка

Российские оккупанты. Фото: Риа Новости

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российская армия потеряла трех командиров, находившихся в одном из самых престижных воздушно-десантных полков. Двое из них были ликвидированы, еще один ушел в отставку.

Об этом говорится в сообщении разведки Министерства обороны Великобритании.

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Кого удалось ликвидировать

Среди них командиром 247-го гвардейского десантно-штурмового полка был полковник Василий Попов. Он, скорее всего, был убит на Ореховском направлении в начале сентября 2023 года.

"Лишь несколько недель до этого, в августе 2023 года, его предшественник, полковник Петр Попов, вероятно, сложил полномочия. Независимые источники российских СМИ утверждают, что он действовал в знак протеста против того, что военные не смогли найти тела погибших россиян", — говорится в сообщении.

Также в начале полномасштабной войны был ликвидирован тогдашний командир 247-го полка полковник Константин Зизевский. Его убили в Николаевской области.

Истощение российской армии

"Опыт 247-й подчеркивает чрезвычайное истощение и высокую изменчивость кадров в российских вооруженных силах, даже среди относительно высокопоставленных офицеров", — добавляют в сводке.

Сводка британской разведки. Фото: Минобороны Великобритании

Ранее в разведке Британии заявили, что низкий моральный дух оккупантов вызван отсутствием ротации мобилизованных в российской армии. Неподготовленные части не способны к наступлению.

Напомним, украинские военные с каждым днем добиваются успехов на фронте. Они прорвали оборону российских оккупантов в Вербовом Запорожской области.