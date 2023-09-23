За время войны армия РФ потеряла трех командиров элитного полка, — британская разведка
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российская армия потеряла трех командиров, находившихся в одном из самых престижных воздушно-десантных полков. Двое из них были ликвидированы, еще один ушел в отставку.
Об этом говорится в сообщении разведки Министерства обороны Великобритании.
Кого удалось ликвидировать
Среди них командиром 247-го гвардейского десантно-штурмового полка был полковник Василий Попов. Он, скорее всего, был убит на Ореховском направлении в начале сентября 2023 года.
"Лишь несколько недель до этого, в августе 2023 года, его предшественник, полковник Петр Попов, вероятно, сложил полномочия. Независимые источники российских СМИ утверждают, что он действовал в знак протеста против того, что военные не смогли найти тела погибших россиян", — говорится в сообщении.
Также в начале полномасштабной войны был ликвидирован тогдашний командир 247-го полка полковник Константин Зизевский. Его убили в Николаевской области.
Истощение российской армии
"Опыт 247-й подчеркивает чрезвычайное истощение и высокую изменчивость кадров в российских вооруженных силах, даже среди относительно высокопоставленных офицеров", — добавляют в сводке.
Ранее в разведке Британии заявили, что низкий моральный дух оккупантов вызван отсутствием ротации мобилизованных в российской армии. Неподготовленные части не способны к наступлению.
Напомним, украинские военные с каждым днем добиваются успехов на фронте. Они прорвали оборону российских оккупантов в Вербовом Запорожской области.