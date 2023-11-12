Полковник ЗСУ розповів, скільки мін зарито у прикордонних з Росією областях

Українські військові мінують північний кордон. Фото: командування Об'єднаних сил ЗСУ

Україна мінує прикордонні території з Росією у Київській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях. Наразі там зарито 500 тис. мін.

Про це розповів військовий експерт, ексочільник пресслужби Генштабу ЗСУ, полковник Владислав Селезньов в інтерв'ю ТСН.

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"А потрібно ще більше, щоб ворог абсолютно чітко розумів: якщо він сунеться до нас з півночі, там не буде для нього легкої прогулянки, як то було в лютому минулого року. Але ж ті самі міни потрібні і на інших ділянках фронту", — сказав він.

За словами Селезньова, тисяча кілометрів на північному кордоні між Україною та Білоруссю так само потребує особливої уваги.

Нагадаємо, що Україні необхідна більша кількість інженерної техніки для розмінування території. Йдеться про спеціальні установки дистанційного розмінування — за типом американських M58 Mine Clearing Line Charge, про які наша держава просить у західних партнерів.