Полковник ВСУ рассказал, сколько мин зарыто в приграничных с Россией областях

Украинские военные минируют северную границу. Фото: Командование Объединенных Сил ВСУ

Украина минирует приграничные территории с Россией в Киевской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях. В настоящее время там зарыто 500 тысяч мин.

Об этом рассказал военный эксперт, экс-глава пресс-службы Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев в интервью ТСН.

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Минирование территорий на приграничных территориях

"А нужно еще больше, чтобы враг совершенно четко понимал: если он движется к нам с севера, там не будет для него легкой прогулки, как это было в феврале прошлого года. Но те же мины нужны и на других участках фронта", — сказал он.

По словам Селезнева, тысяча километров на северной границе между Украиной и Беларусью также требует особого внимания.

Напомним, что Украине необходимо большее количество инженерной техники для разминирования территории. Речь идет о специальных установках дистанционного разминирования — по типу американских M58 Mine Clearing Line Charge, о которых наше государство просит у западных партнеров.