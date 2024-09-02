Під час російської атаки на Україну у небо здіймалася польська авіація

Польські винищувачі. Фото: Defense Express

Російські загарбники вранці у понеділок, 2 вересня, здійснили масовану атаку на Україну. Під час неї Польща підіймала в небо свою авіацію.

Про це пише пресслужба Оперативного командування Збройних сил Польщі у X.

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"У південно-східній частині країни можливе підвищення рівня шуму, пов'язане з початком польотів у нашому повітряному просторі польської та союзницької авіації", — йдеться у повідомленні.

Збройні сили країни уточнили, що вночі спостерігалася інтенсивна активність дальньої авіації Росії, пов'язана з ударами по об'єктах України.

Там зазначили, що було активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору.